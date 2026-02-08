«США готовы»: Сибига раскрыл, что Вашингтон пообещал Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью зарубежным журналистам сообщил, что Вашингтон официально подтвердил готовность к одобрению документа американскими законодателями. Глава ведомства раскрыл детали будущего взаимодействия: Соединенные Штаты обеспечат «страховочный механизм» безопасности для поддержки мирного соглашения. При этом Сибига особо подчеркнул, что «американских войск на территории Украины не будет».