Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил близкий к пресс-службе белорусского лидера «Пул первого».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил близкий к пресс-службе белорусского лидера «Пул первого».

Как сообщается, основной темой стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Обсуждались сроки проведения и другие вопросы подготовки. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ключевые аспкты интеграционного взаимодействия двух стран.

Также Путин и Лукашенко обсудили реализацию совместных проектов.

Читайте материал «Путин поблагодарил президента ОАЭ за сотрудничество».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше