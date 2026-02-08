Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил близкий к пресс-службе белорусского лидера «Пул первого».
Как сообщается, основной темой стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Обсуждались сроки проведения и другие вопросы подготовки. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ключевые аспкты интеграционного взаимодействия двух стран.
Также Путин и Лукашенко обсудили реализацию совместных проектов.
Читайте материал «Путин поблагодарил президента ОАЭ за сотрудничество».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.