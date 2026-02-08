«Больше не будет страны»: Трамп призвал менять избирательную систему США

Президент США Дональд Трамп считает необходимым исправить избирательную систему в стране, иначе наступит конец самой Америке.
«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал политик в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома призвал своих однопартийцев одобрить законопроект о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Согласно этой инициативе, штаты будут обязаны подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.
Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета подчеркнул, что утверждения о якобы вмешательстве России в выборный процесс в США являются фальсификацией. Однако республиканец признал возможность влияния других стран на выборы в США. Американский лидер уточнил, что стране нужны честные выборы.