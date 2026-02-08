Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Больше не будет страны»: Трамп призвал менять избирательную систему США

Трамп считает нужным изменить избирательную систему США, иначе не будет страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает необходимым исправить избирательную систему в стране, иначе наступит конец самой Америке.

«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал политик в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома призвал своих однопартийцев одобрить законопроект о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Согласно этой инициативе, штаты будут обязаны подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета подчеркнул, что утверждения о якобы вмешательстве России в выборный процесс в США являются фальсификацией. Однако республиканец признал возможность влияния других стран на выборы в США. Американский лидер уточнил, что стране нужны честные выборы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше