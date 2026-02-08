Лукашенко и Путин созвонились по телефону воскресным вечером 8 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели воскресным вечером 8 февраля телефонный разговор. Телеграм-каналу «Пул Первого» стали известны его подробности.
Так, главной темой стало скорое заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России. Кроме времени и срока проведения ВГС, была затронута повестка встречи, ряд аспектов подготовки крупного события.
Также Лукашенко и Путин обговорили актуальные вопросы двухсторонних контактов. Акцент был сделан на реализацию совместных проектов.
«Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе», — заметили в указанном источнике.
