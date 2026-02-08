Ричмонд
Лукашенко и Путин созвонились по телефону воскресным вечером 8 февраля

Что обсудили в телефонном разговоре вечером 8 февраля Лукашенко и Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели воскресным вечером 8 февраля телефонный разговор. Телеграм-каналу «Пул Первого» стали известны его подробности.

Так, главной темой стало скорое заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России. Кроме времени и срока проведения ВГС, была затронута повестка встречи, ряд аспектов подготовки крупного события.

Также Лукашенко и Путин обговорили актуальные вопросы двухсторонних контактов. Акцент был сделан на реализацию совместных проектов.

«Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе», — заметили в указанном источнике.

Тем временем белорусский министр попросил главных бухгалтеров не молчать из-за несправедливости начальников.

