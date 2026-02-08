Жители Днепропетровска устроили митинг из-за постоянных блэкаутов

Напомним, на Украине повреждена вся основная энергосистема, постоянно происходят аварийные отключения, которые могут затягиваться на сутки. Жители Киева получают свет лишь на 1,5−2 часа в день. Все атомные электростанции на подконтрольной столице территории были вынуждены полностью остановить выработку электроэнергии. Причиной стала авария на ключевых высоковольтных подстанциях. При этом в некоторых украинских городах начались протесты из-за отсутствия света.