Жители Днепропетровска устроили митинг из-за постоянных блэкаутов

Люди встали прямо на пешеходном переходе и прохаживались взад-вперёд. Машины сигналили, создалась пробка. Власти города никак не прокомментировали митинг. Днепропетровск до сих пор погружён во тьму, коммунальщики разводят руками и говорят, что нет ни ресурсов, ни специалистов, ни финансов, чтобы устранить неполадки.
Напомним, на Украине повреждена вся основная энергосистема, постоянно происходят аварийные отключения, которые могут затягиваться на сутки. Жители Киева получают свет лишь на 1,5−2 часа в день. Все атомные электростанции на подконтрольной столице территории были вынуждены полностью остановить выработку электроэнергии. Причиной стала авария на ключевых высоковольтных подстанциях. При этом в некоторых украинских городах начались протесты из-за отсутствия света.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.