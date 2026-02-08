«В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини — ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию — ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу», — говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.