«В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини — ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию — ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу», — говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
К сообщению Дмитриева также прикреплена статья агентства Рейтер, согласно которой Стармер испытывает «крупнейший кризис» за весь срок пребывания на посту премьера из-за своего решения назначить Питера Мандельсона послом Британии в США в 2024 году.
Ранее глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.