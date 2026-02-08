Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки Стармера

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки «поджигателя войны», премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Источник: © РИА Новости

«В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини — ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию — ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу», — говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.

К сообщению Дмитриева также прикреплена статья агентства Рейтер, согласно которой Стармер испытывает «крупнейший кризис» за весь срок пребывания на посту премьера из-за своего решения назначить Питера Мандельсона послом Британии в США в 2024 году.

Ранее глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше