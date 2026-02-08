«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе», — цитирует издание экспертов. По мнению автора статьи, настоящие финансовые трудности теперь испытывает Европа.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте своими действиями может подрывать перспективы мирных переговоров. Его недавний визит в Киев рассматривается аналитиками как шаг, который может серьёзно осложнить дипломатический процесс, в том числе мирные инициативы, выдвигаемые администрацией президента США Дональда Трампа.
