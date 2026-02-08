Путин и Лукашенко по телефону обсудили заседание Высшего совета Союзного государства

Лидеры двух стран обсудили время проведения мероприятия, его повестку и другие организационные вопросы. На заседании планируется рассмотреть ключевые аспекты интеграционного взаимодействия между Москвой и Минском. Также в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию совместных проектов и международная тематика, включая развитие обстановки в регионе.