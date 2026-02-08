Ричмонд
Путин и Лукашенко по телефону обсудили заседание Высшего совета Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главной темой беседы стала подготовка к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Источник: Life.ru

Лидеры двух стран обсудили время проведения мероприятия, его повестку и другие организационные вопросы. На заседании планируется рассмотреть ключевые аспекты интеграционного взаимодействия между Москвой и Минском. Также в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию совместных проектов и международная тематика, включая развитие обстановки в регионе.

Ранее стало известно, что взаимодействие на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном остаётся на паузе. Это дал понять пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в ближайшее время телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом не планируется.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше