Путин и Лукашенко по телефону обсудили заседание Высшего совета Союзного государства

Лидеры двух стран обсудили время проведения мероприятия, его повестку и другие организационные вопросы. На заседании планируется рассмотреть ключевые аспекты интеграционного взаимодействия между Москвой и Минском. Также в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию совместных проектов и международная тематика, включая развитие обстановки в регионе.
Ранее стало известно, что взаимодействие на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном остаётся на паузе. Это дал понять пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в ближайшее время телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом не планируется.
