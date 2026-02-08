«Уродливые нацисты»: Захарова прокомментировала травлю певицы в Литве

«Где-то мы уже этот кошмар видели… примерно 85−90 лет назад… Нацисты уродливые», — написала официальный представитель МИД РФ в своем личном Telegram-канале. Она отметила, что «постаревшие и потускневшие» литовские деятели культуры просто не могут перенести того, что молодая артистка зарабатывает до миллиона евро в год, используя при этом элементы, общие для всех балтославянских народов.