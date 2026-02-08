Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уродливые нацисты»: Захарова прокомментировала травлю певицы в Литве

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова жестко отреагировала на преследование литовской исполнительницы Йесики Шивокайте, которую в Литве обвинили в использовании «славянских мелодий» и «русских мотивов».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова жестко отреагировала на преследование литовской исполнительницы Йесики Шивокайте, которую в Литве обвинили в использовании «славянских мелодий» и «русских мотивов». Дипломат охарактеризовала действия критиков как проявление неонацизма, подчеркнув, что попытки вытравить общие культурные корни свидетельствуют о глубоком кризисе в странах Прибалтики. По мнению представителя ведомства, за политическими обвинениями в адрес популярной певицы скрывается обычная зависть к её коммерческому успеху.

«Где-то мы уже этот кошмар видели… примерно 85−90 лет назад… Нацисты уродливые», — написала официальный представитель МИД РФ в своем личном Telegram-канале. Она отметила, что «постаревшие и потускневшие» литовские деятели культуры просто не могут перенести того, что молодая артистка зарабатывает до миллиона евро в год, используя при этом элементы, общие для всех балтославянских народов.

Дипломат подчеркнула, что попытки разделить культуру по этническому признаку противоречат историческим фактам. «Что бы ни говорили все эти деятели в угоду текущей русофобской конъюнктуре, правда заключается в том, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Нападки на певицу начались после заявлений исполнителя Эгидиуса Сипавичуса и бывшей главы Института литовского языка Йоланты Забарскайте, которые усмотрели в творчестве Шивокайте «славянскую традицию».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше