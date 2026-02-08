Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова жестко отреагировала на преследование литовской исполнительницы Йесики Шивокайте, которую в Литве обвинили в использовании «славянских мелодий» и «русских мотивов». Дипломат охарактеризовала действия критиков как проявление неонацизма, подчеркнув, что попытки вытравить общие культурные корни свидетельствуют о глубоком кризисе в странах Прибалтики. По мнению представителя ведомства, за политическими обвинениями в адрес популярной певицы скрывается обычная зависть к её коммерческому успеху.
«Где-то мы уже этот кошмар видели… примерно 85−90 лет назад… Нацисты уродливые», — написала официальный представитель МИД РФ в своем личном Telegram-канале. Она отметила, что «постаревшие и потускневшие» литовские деятели культуры просто не могут перенести того, что молодая артистка зарабатывает до миллиона евро в год, используя при этом элементы, общие для всех балтославянских народов.
Дипломат подчеркнула, что попытки разделить культуру по этническому признаку противоречат историческим фактам. «Что бы ни говорили все эти деятели в угоду текущей русофобской конъюнктуре, правда заключается в том, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.
Нападки на певицу начались после заявлений исполнителя Эгидиуса Сипавичуса и бывшей главы Института литовского языка Йоланты Забарскайте, которые усмотрели в творчестве Шивокайте «славянскую традицию».