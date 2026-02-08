Ричмонд
Зеленский сказал, что вернуть покинувших страну украинцев «флагами» не получится

Эксперты считают, что Украину может ждать демографический кризис, в особенности после того как кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Зеленский прокомментировал демографическую ситуацию, посещая Киевский авиационный институт.

Читайте материал «Reuters рассказало, к какому сроку США требуют от Украины провести выборы».

