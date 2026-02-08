Зеленский сказал, что вернуть покинувших страну украинцев «флагами» не получится

Владимир Зеленский заявил, что люди, желающие покинуть Украину, имеют право уехать, «если они не мобилизационного возраста», и вернуть их «словами или флагами», по мнению Зеленского, не получится.
Эксперты считают, что Украину может ждать демографический кризис, в особенности после того как кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
Зеленский прокомментировал демографическую ситуацию, посещая Киевский авиационный институт.
