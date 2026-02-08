L"Antidiplomatico узнало, на какую хитрость может пойти Киев при размещении западных войск

«Если Украина получит надёжные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для манёвра», — отметил эксперт.
По мнению авторов статьи, такой план позволит Киеву формально отказаться от размещения войск, но фактически обеспечить постоянное присутствие западного военного контингента. Это может стать частью переговорной позиции в будущем урегулировании.
Ранее газета Financial Times писала, что Киев и западные страны согласовали многоуровневый план прекращения огня, предусматривающий быстрый — в течение 24 часов — ответ ЕС и США в случае его нарушения, включая дипломатическое давление и военную поддержку Украины.
