L"Antidiplomatico узнало, на какую хитрость может пойти Киев при размещении западных войск

«Если Украина получит надёжные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для манёвра», — отметил эксперт.