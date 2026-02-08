Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО РФ за 12 часов сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Восьмого февраля в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше