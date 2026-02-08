Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией

«Восьмого февраля в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
