Стармеру предрекли отставку после ухода руководителя его аппарата из-за Эпштейна

Британский премьер-министр Кир Стармер находится на грани увольнения на фоне ухода с поста главы его аппарата Моргана Максуини, который оказался втянут в громкий скандал из-за финансиста Джеффри Эпштейна. Таким мнением поделился специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Корабль Стармера быстро пустеет, вскоре туда же последует самый непопулярный премьер-министр Великобритании в истории и поджигатель войны — сам Кир Стармер», — подчеркнул политик в социальной сети X.

Ранее Дмитриев заметил, что европейские СМИ, традиционно критиковавшие Россию, теперь применяют тот же подход к Соединённым Штатам. Этот комментарий был опубликован в ответ на запись высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Она обвинила газету Financial Times в искажении фактов. Роджерс отреагировала на публикацию, в которой сообщалось о планах Госдепа финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

