Reuters: Киев и Вашингтон обсудили график выборов на Украине

Представители США и Украины обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного договора, а в мае на Украине состоится референдум и выборы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на неназванные источники.
«Украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с РФ к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», — говорится в материале.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией и Украиной идут отлично.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине к началу июня. По его словам, на решения Вашингтона могут оказывать воздействие внутренние политические обстоятельства, такие как предстоящие выборы и деятельность конгресса.