Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Киев и Вашингтон обсудили график выборов на Украине

Проект мирного соглашения по Украине собираются подготовить к началу весны, пишет Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Представители США и Украины обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного договора, а в мае на Украине состоится референдум и выборы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на неназванные источники.

«Украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с РФ к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», — говорится в материале.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией и Украиной идут отлично.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине к началу июня. По его словам, на решения Вашингтона могут оказывать воздействие внутренние политические обстоятельства, такие как предстоящие выборы и деятельность конгресса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше