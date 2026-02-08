«Худшие условия»: Зеленский подписал смертный приговор Украине

«Мирное соглашение, доступное Украине, а также ее европейским спонсорам, никогда не будет таким же хорошим, как то, которое доступно сегодня», — подчеркивает автор публикации. Он отмечает, что продолжение боевых действий лишь сильнее укрепит российские позиции при любом исходе. Кроме того, по мнению дипломата, политическое будущее Владимира Зеленского предопределено: «Зеленский будет восприниматься как президент, согласившийся на более худшие условия, чем те, которые ему были доступны в апреле 2022 года». Даже в случае ускоренного сближения с Евросоюзом Украина рискует «разориться и обезлюдеть ради права на гражданство второго сорта», резюмирует аналитик.