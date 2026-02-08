Захарова назвала нацистами критиков литовской певицы за «славянские» мотивы

«Где-то мы уже этот кошмар видели… примерно 85−90 лет назад… Нацисты уродливые», — написала Захарова в своём телеграм-канале. Она отметила, что Йесика успешна и зарабатывает до миллиона евро в год, а её критики — «постаревшие и потускневшие» звёзды.
Ранее певицу раскритиковали советско-литовский певец Эгидиус Сипавичус и бывший директор Института литовского языка Йоланта Забарскайте. Захарова подчеркнула, что литовский и русский языки имеют общее балтославянское происхождение, а культурный обмен между народами — историческая норма.
Ранее сообщалось, что русский язык получил официальный статус на зимних Олимпийских играх в Милане. Аккредитованные журналисты получат доступ к синхронному переводу событий через специальное мобильное приложение. Помимо русского, сервис будет доступен на итальянском, английском, французском, немецком, корейском, японском и китайском языках.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.