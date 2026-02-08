Белорусский депутат объяснил, почему Украина и Запад в отчаянии идут на безжалостные теракты

Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Личность наёмного убийцы установлена: им оказался уроженец Украины, гражданин России Любомир Корб. Он совершил выстрел в офицера в подъезде его дома и скрылся, однако позже был задержан в ОАЭ и экстрадирован в РФ. В Москве также арестован предполагаемый пособник. Следствие считает, что ещё одна участница преступления скрывается на территории Украины.