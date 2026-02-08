Ричмонд
Четыре украинских БПЛА были сбиты в России

Минобороны России заявило, что 8 февраля в период с 08.

Минобороны России заявило, что 8 февраля в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа.

Два беспилотных аппарата, как уточняется, были сбиты в Брянской области, по одному в Краснодарском крае и в акватории Черного моря.

Днем сообщалось, что ВС РФ в результате решительных действий освободили Сидоровку в Сумской области. Также российские войска освободили Глушковку в Харьковской области.

Читайте материал «Зеленский сказал, что вернуть покинувших страну украинцев “флагами” не получится».

