Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы

Лавров подчеркнул, что Россия ведет спецоперацию на Украине и нападать на Европу не собирается. Если Европа нападет на Россию, то Москва даст «полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами».

Все новости РБК
Источник: AP 2024

Если Европа начнет нападать на Россию, то получит «полноценный военный ответ», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Он подчеркнул, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине и «ни на какую Европу» «не собирается нападать». По его словам, «нам это совершенно ни к чему».

«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как [президент Владимир Путин] сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — предупредил Лавров.

В начале декабря 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки. Он отметил, что есть четыре этапа эскалации конфликта.

По мнению венгерского премьера, сейчас Европа с введением всеобщей воинской повинности и переходом к военной экономике находится на третьем этапе, а следующая фаза — это фаза конфронтации.

В ноябре того же года президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

Посол России в Бельгии Денис Гончар накануне заявил, что ускорение процессов милитаризации в Европе сопровождается мерами по подготовке населения Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией. Путин ранее называл утверждения о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». В начале декабря он подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше