Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы

«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как [президент Владимир Путин] сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — предупредил Лавров.