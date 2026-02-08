Ричмонд
Захарова назвала нацистами критиков литовской певицы Yesica

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 февраля назвала нацистами тех, кто обвиняет литовскую певицу Yesica (Йесику Шивокайте) в использовании «славянских мотивов» в ее музыке.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат прокомментировала публичную критику в адрес певицы со стороны советско-литовского певца Эгидиуса Сипавичуса и экс-директора Института литовского языка Йоланты Забарскайте, которые заявили, что музыка Yesica «слишком славянская».

«Где-то мы уже этот кошмар видели… Примерно 85−90 лет назад. Нацисты уродливые», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что успешная певица, зарабатывающая до €1 млн в год, вызывает зависть у «постаревших и потускневших» местных звезд. По словам Захаровой, они «не могут перенести», что она делит с ними сцену и использует «славянские музыкальные мотивы». Дипломат также указала на общие исторические и культурные корни России и Литвы.

«Что бы ни говорили все эти деятели в угоду текущей русофобской конъюнктуре в странах Прибалтики, правда заключается в том, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка. Наши предки тесно взаимодействовали на протяжении многих веков, обмениваясь знаниями и культурно обогащая друг друга», — заключила официальный представитель МИД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 января заявил, что ненависть Польши и стран Прибалтики по отношению к России является большой ошибкой. Он подчеркнул, что все политики, которые приходят к власти в этих странах, начинают «просто люто ненавидеть Россию» и ее народ. По словам пресс-секретаря российского лидера, эти государства могли бы взять полезные аспекты из русской культуры и взаимодействия с Москвой.

