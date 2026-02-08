Представитель МИД считает, что причиной атак на Шивокайте является тот факт, что восходящая звезда литовской эстрады зарабатывает до миллиона евро в год на своем личном бренде. В то время как устаревшие литовские исполнители, такие как лауреаты конкурса «Вильнюсские башни», не могут смириться с тем, что кто-то разделяет с ними сцену и, более того, якобы использует «славянские музыкальные мотивы».