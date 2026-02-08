Лавров: Москва даст полноценный военный ответ при нападении Европы на РФ

Россия отреагирует всеми имеющимися у нее военными средствами в случае нападения вооруженных сил Европы, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция», — сказал он в интервью каналу НТВ.
Лавров подчеркнул, что со стороны Москвы «это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».
При этом министр подчеркнул, что у России нет планов нападать на Европу, Москве «это совершенно ни к чему».
Ранее издание Politico сообщило, что британские морские пехотные подразделения, дислоцированные на базе Camp Viking на севере Норвегии, проводят учения, направленные на подготовку к возможным действиям в рамках реализации пятой статьи устава НАТО.
Отметим, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что в Евросоюзе одержимы химерой якобы нападения со стороны России.