Глава МИД Украины Сибига: Киев никогда не признает Донбасс и Крым российскими

Кроме того, он подчеркнул, что свои войска на Украину готовы направить Великобритания и Франция, а также некоторые «другие страны» — какие именно, министр не уточнил. Он пояснил, что кроме размещения иностранных контингентов «на земле», Киеву должен быть предоставлен механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая классифицирует нападение на одно государство-член как нападение на всех. Еще одним «дополнительным элементом безопасности» Сибига назвал потенциальное вступление Украины в Европейский союз.