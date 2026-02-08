Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, посетившая Украину с официальным визитом, заявила, что Париж и Киев договорились о совместной разработке БПЛА.
Также две страны, как утверждается, планируют заниматься совместной разработкой других «инновационных оборонных решений».
Вотрен сказала, что посетила завод по производству боевых дронов.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине со стороны других государств может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
Читайте материал «ВС РФ освободили Сидоровку».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.