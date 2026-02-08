Лавров: РФ не хочет нападать на Европу, но готова дать ответ

Россия не намерена нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ при необходимости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент был показан на телеканале НТВ.
Дипломат подчеркнул, что Москва ни на какую Европу не собирается нападать, России это совершенно ни к чему.
По его словам, если Европа реализует свои угрозы по подготовке к войне с РФ, то, как ранее сказал президент Владимир Путин, это уже будет не специальной военной операцией с российской стороны.
«…Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — подчеркнул министр.
