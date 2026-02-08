Рассекреченные Минюстом США материалы из уголовного дела в отношении скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнажило истинное лицо элит Запада, желающих руководить уже всем миром. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент был показан на телеканале НТВ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дело Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит. Дипломат отметила, что это дело стало символом «доминанты зла». При этом данная история не про мифологические заговор, а история про заговор людей, которые находятся во власти в разных странах мира и при международных организациях.