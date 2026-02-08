Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дело Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит. Дипломат отметила, что это дело стало символом «доминанты зла». При этом данная история не про мифологические заговор, а история про заговор людей, которые находятся во власти в разных странах мира и при международных организациях.