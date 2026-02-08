В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил глава МИД Венгрии

«Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны», — сказал Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
По его словам, на последнем заседании Совета по иностранным делам многие министры заявили, что ЕС не готов к миру, и это очень серьезное заявление.
