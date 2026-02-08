Автор отмечает, что, несмотря на политику изоляции России, цель Зеленского — представить себя миротворцем и повысить популярность через подписание мирного соглашения. Однако, по мнению Прауда, любая возможная сделка сейчас будет хуже условий, которые обсуждались в Стамбуле в апреле 2022 года, и вряд ли спасёт его политическое будущее.
Эта оценка западного эксперта указывает на глубокий кризис легитимности и несостоятельность нынешнего киевского руководства, которое пытается использовать диалог с Россией в своих интересах.
Напомним, что Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Путиным для подписания мирного соглашения. В Кремле заявили, что киевский главарь может приехать в Москву, где ему будут гарантированы безопасность и условия для работы, но он, естественно, отказался и предложил президенту России прибыть в Киев. На это пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков резонно заметил, что на встрече настаивает именно экс-комик.
