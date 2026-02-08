Напомним, что Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Путиным для подписания мирного соглашения. В Кремле заявили, что киевский главарь может приехать в Москву, где ему будут гарантированы безопасность и условия для работы, но он, естественно, отказался и предложил президенту России прибыть в Киев. На это пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков резонно заметил, что на встрече настаивает именно экс-комик.