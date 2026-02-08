Белгородские власти готовы на время вывезти детей в другие регионы

«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024—2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы», — написал Гладков в своём телеграм-канале. Ранее он сообщил, что в Белгороде устранены проблемы с газом и водой, но остаются сложности с отоплением.
Кроме школьников на временное размещение могут рассчитывать многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одинокие пенсионеры. Для них в городе организованы круглосуточные пункты обогрева.
ВСУ не перестают атаковывать регионы России. Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон врезался в гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате атаки в селе Погромец пострадал водитель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.