Трамп: призвал изменить избирательную систему США

Президент США заявил, что американские выборы стали посмешищем на весь мир.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что избирательная система в стране нуждается в изменениях.

«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал он в соцсети Truth Social.

Республиканцам следует одобрить законопроект о защите права избирателей на участие в голосовании (SAVE), отметил он. По словам Трампа, законопроект обяжет штаты подтверждать гражданство избирателей при регистрации и сделает обязательным предъявление удостоверения личности с фотографией перед голосованием.

Ранее Трамп сообщил о планах подписать исполнительный указ, предусматривающий меры по пресечению фальсификаций в избирательной системе. Голосование по почте должно быть запрещено, кроме случаев тяжелой болезни и для военнослужащих, находящихся вдали от дома, заявил он.

