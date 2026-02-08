Трамп: призвал изменить избирательную систему США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что избирательная система в стране нуждается в изменениях.
«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал он в соцсети Truth Social.
Республиканцам следует одобрить законопроект о защите права избирателей на участие в голосовании (SAVE), отметил он. По словам Трампа, законопроект обяжет штаты подтверждать гражданство избирателей при регистрации и сделает обязательным предъявление удостоверения личности с фотографией перед голосованием.
Ранее Трамп сообщил о планах подписать исполнительный указ, предусматривающий меры по пресечению фальсификаций в избирательной системе. Голосование по почте должно быть запрещено, кроме случаев тяжелой болезни и для военнослужащих, находящихся вдали от дома, заявил он.