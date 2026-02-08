Франция и Украина условились о совместной разработке дронов

Глава французского военного ведомства заявила, что речь идёт о сотрудничестве в сфере беспилотников и обработки данных. В рамках поездки она также посетила украинский завод по производству боевых дронов в сопровождении высокопоставленных французских военных, включая вице-адмирала Жака Файяра.
Это соглашение демонстрирует готовность Парижа углублять военно-техническое сотрудничество с Киевом, что лишь способствует дальнейшей эскалации конфликта.
Неделей ранее Франция усложнила выделение Украине крупнейшего пакета макрофинансовой помощи от ЕС. Париж в последний момент заблокировал утверждение кредита в 90 миллиардов евро, выдвинув дополнительные требования. Это поставило под удар финансовую стабильность Киева, который уже к апрелю может полностью исчерпать свои резервы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.