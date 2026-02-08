Франция и Украина условились о совместной разработке дронов

Франция и киевский режим договорились о совместной разработке беспилотных летательных аппаратов и других оборонных технологий. Письмо о намерениях подписали министр Вооружённых сил республики Катрин Вотрен и украинский министр обороны Михаил Фёдоров во время её визита в Киев, о чём Вотрен сообщила в соцсети X.