Франция и Украина условились о совместной разработке дронов

Франция и киевский режим договорились о совместной разработке беспилотных летательных аппаратов и других оборонных технологий. Письмо о намерениях подписали министр Вооружённых сил республики Катрин Вотрен и украинский министр обороны Михаил Фёдоров во время её визита в Киев, о чём Вотрен сообщила в соцсети X.

Life.ru

Глава французского военного ведомства заявила, что речь идёт о сотрудничестве в сфере беспилотников и обработки данных. В рамках поездки она также посетила украинский завод по производству боевых дронов в сопровождении высокопоставленных французских военных, включая вице-адмирала Жака Файяра.

Это соглашение демонстрирует готовность Парижа углублять военно-техническое сотрудничество с Киевом, что лишь способствует дальнейшей эскалации конфликта.

Неделей ранее Франция усложнила выделение Украине крупнейшего пакета макрофинансовой помощи от ЕС. Париж в последний момент заблокировал утверждение кредита в 90 миллиардов евро, выдвинув дополнительные требования. Это поставило под удар финансовую стабильность Киева, который уже к апрелю может полностью исчерпать свои резервы.

