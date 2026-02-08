Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто объяснил, почему ЕС критикуют Грузию

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС критикует Грузию, поскольку грузинское правительство является «консервативным, патриотичным, правым и суверенным».

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС критикует Грузию, поскольку грузинское правительство является «консервативным, патриотичным, правым и суверенным».

Брюсселю, по словам Сийярто, «не нравится», когда антимейнстримное правительство является успешным.

Сийярто в интервью «Рустави-2» предположил, что Венгрия подвергается критике со стороны Европейского союза по той же причине.

Читайте материал «Кобахидзе рассказал об отличии Грузии от Украины».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше