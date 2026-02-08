Мема призвал Зеленского ехать на переговоры в Москву

«Зеленский обращается к миру с призывом не закрывать глаза на российские удары по Украине. Он требует, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и считает, что дипломатия с помощью давления — это способ заставить Россию сесть за стол переговоров. В то же время он хочет, чтобы мир закрывал глаза на действия Украины», — сказал он.