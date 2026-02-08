«Зеленский обращается к миру с призывом не закрывать глаза на российские удары по Украине. Он требует, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и считает, что дипломатия с помощью давления — это способ заставить Россию сесть за стол переговоров. В то же время он хочет, чтобы мир закрывал глаза на действия Украины», — сказал он.
Мема отметил, что несмотря на месяцы переговоров, риторика киевских властей не изменилась. Высокомерие осталось на месте. Политик усомнился в возможности вести переговоры с Зеленским.
Мема заявил, что дипломатия на основе давления обречена на провал. После всех выступлений украинского лидера и недавней попытки атаки на резиденцию Путина он потерял доверие международного сообщества.
Политик призвал Зеленского поехать на переговоры в Москву. Он подчеркнул, что дипломатия принесёт Украине больше пользы, чем надменность.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что Европе нужно налаживать прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным, затягивать с переговорами не стоит. По его мнению, восстановление диалога с Москвой поможет остановить боевые действия.
