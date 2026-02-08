«Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», — указал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что дело Эпштейна стало символом «доминанты зла». Оно обнажило чрезвычайно высокий уровень коррупции среди западных элит. По её словам, речь идёт не о мифических заговорах. Это реальный сговор влиятельных людей у власти по всему миру. Они оказывают прямое воздействие на глобальные финансовые процессы.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.