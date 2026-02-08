Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: конфликт на Украине был бы завершен, если бы ЕС не мешал Трампу

Европейцы считают конфликт своим, сказал глава МИД Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт уже мог завершиться, если бы страны Европы не противодействовали мирным усилиям американского президента Дональда Трампа, заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир за этот год с небольшим уже был бы достигнут», — сказал министр.

Он отметил, что европейцы с самого начала рассматривали конфликт как собственный.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине.

Отметим Трамп считает, что переговоры США с Россией и Украиной идут отлично.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше