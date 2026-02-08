Украинский конфликт уже мог завершиться, если бы страны Европы не противодействовали мирным усилиям американского президента Дональда Трампа, заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир за этот год с небольшим уже был бы достигнут», — сказал министр.
Он отметил, что европейцы с самого начала рассматривали конфликт как собственный.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине.
Отметим Трамп считает, что переговоры США с Россией и Украиной идут отлично.
