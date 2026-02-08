Guardian узнала, что Британия обсуждала захват танкера теневого флота

В конце января Британия, Германия, Франция и другие страны НАТО, граничащие с Балтийским и Северным морями, выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что все суда, которые проходят через эти регионы, должны «строго соблюдать применимое международное право». Однако никаких действий по задержанию судов предпринято тогда не было, уточняет издание.