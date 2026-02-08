Лавров: РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ

«Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнёт нападать на Российскую Федерацию, президент [России Владимир Путин] сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами», — подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с Россией, но подчеркнул, что любые шаги в этом направлении должны быть строго согласованы с европейскими партнёрами, Украиной и США. Он подчеркнул, что европейские партнёры готовы внести вклад в переговорный процесс, однако предупредил, что любые несогласованные шаги могут привести к обратному результату и помешать достижению общей цели.
