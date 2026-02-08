Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ

Россия не планирует нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае агрессии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Источник: Life.ru

«Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнёт нападать на Российскую Федерацию, президент [России Владимир Путин] сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с Россией, но подчеркнул, что любые шаги в этом направлении должны быть строго согласованы с европейскими партнёрами, Украиной и США. Он подчеркнул, что европейские партнёры готовы внести вклад в переговорный процесс, однако предупредил, что любые несогласованные шаги могут привести к обратному результату и помешать достижению общей цели.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше