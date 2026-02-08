Лавров: РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ

«Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнёт нападать на Российскую Федерацию, президент [России Владимир Путин] сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами», — подчеркнул глава МИД РФ.