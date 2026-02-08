Ричмонд
Сийярто сказал, в каком случае украинский конфликт был бы уже завершен

Украинский конфликт уже завершился бы, если бы европейские политики не мешали усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию, сказал руководитель венгерского МИД Петер Сийярто.

Как заявил Сийярто в интервью «Рустави-2», европейцы мешают усилиям Трампа уже год.

15 августа состоялись переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах.

