Сийярто сказал, в каком случае украинский конфликт был бы уже завершен

15 августа состоялись переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах.