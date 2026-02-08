Украинский конфликт уже завершился бы, если бы европейские политики не мешали усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию, сказал руководитель венгерского МИД Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто в интервью «Рустави-2», европейцы мешают усилиям Трампа уже год.
15 августа состоялись переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах.
Читайте материал «Reuters рассказало, к какому сроку США требуют от Украины провести выборы».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.