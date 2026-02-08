Лавров процитировал Высоцкого в ответ на попытки связать Эпштейна с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, процитировав Владимира Высоцкого.
«Там пытаются искать какие-то “русские следы” во всей этой куче. Как пел Высоцкий: “Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке”», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Ранее в МИД России заявили, что публикация файлов по делу Джеффри Эпштейна вызвала волну фейков в Сети, чтобы отвлечь внимание общественности от содержания документов.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала документы по делу Эпштейна настоящим адом.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше