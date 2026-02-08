Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на Европу. Об этом он сказал в интервью НТВ.
«Мы на Украине ведем специальную военную операцию. Ни на какую Европу не собираемся нападать», — сказал он.
Лавров добавил, что нападение на Европу России «совершенно ни к чему».
Также он предупредил, что если Европа нападет, то Россия даст ответ.
Читайте также: «Сийярто сказал, в каком случае украинский конфликт был бы уже завершен».
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше