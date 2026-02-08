Лавров указал Европе на последствия нападения на Россию

Если Европа нападет на Россию, то получит полноценный военный ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.
По его словам, если Европа вдруг реализует свои угрозы и начнет нападение, это со стороны Москвы будет «не специальная военная операция».
«Это будет полноценный военный ответ всеми имeющимися у нас средствами в сoответствии с доктринальными документами на этот счет», — высказался Лавров.
При этом он отметил, что Россия на Европу нападать не собирается, Москве это совершенно ни к чему.
