Лавров: Файлы Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» элит Запада

Файлы, которые Минюст США опубликовал в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле детьми, вскрыли «чистый сатанизм» элит Запада. С таким заявлением в воскресенье, 8 февраля, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад и которое называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром, — пояснил министр.

Лавров добавил, что происходящее вокруг имени Эпштейна «ниже человеческого понимания» и является «чистой воды сатанизмом», передает НТВ.

В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

Однако вечером 4 февраля стало известно, что ведомство удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна после того, как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных.

