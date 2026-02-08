Японский премьер-министр поблагодарила Трампа

Японский премьер-министр Санаэ Такаити поблагодарила президента США Дональда Трампа за «теплые слова» и заявила, что ожидает визита в США.
Трамп в преддверии выборов в нижнюю палату парламента Японии заявил, что полностью поддерживает Такаити. Также он сказал, что планирует принять Такаити 19 марта в Белом доме.
Такаити, комментируя слова Трампа, сказала, что будет продолжать работу по укреплению союза США и Японии.
