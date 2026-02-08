Вотрен: Франция и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила, что Париж и Киев договорились о совместном производстве беспилотников.
«Я подписала со своим коллегой (министр обороны Украины Михаил Федоров — прим. ред.) письмо о намерениях по совместной разработке и внедрению инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных», — написала Катрин Вотрен в соцсети.
Отметим, Катрин Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС поставил Украине два условия для получения кредита на 90 миллиардов евро.
