Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вотрен: Франция и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила, что Париж и Киев договорились о совместном производстве беспилотников.

«Я подписала со своим коллегой (министр обороны Украины Михаил Федоров — прим. ред.) письмо о намерениях по совместной разработке и внедрению инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных», — написала Катрин Вотрен в соцсети.

Отметим, Катрин Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС поставил Украине два условия для получения кредита на 90 миллиардов евро.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше