«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир [на Украине] за этот год с небольшим уже был бы достигнут», — сказал Сийярто.
По его словам, европейские страны ошибочно восприняли конфликт как свою войну, что и помешало мирному урегулированию.
Ранее Life.ru писал, что Европа активно готовится к конфликту с Россией. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны ЕС переводят экономику на военные рельсы и готовят население к вооружённой угрозе.
