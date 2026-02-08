Ричмонд
Сийярто: Мир на Украине был бы достигнут, если бы Европа не помешала Трампу

Мир на Украине уже мог бы быть достигнут, если бы европейские страны не помешали мирным усилиям президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

Источник: Life.ru

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир [на Украине] за этот год с небольшим уже был бы достигнут», — сказал Сийярто.

По его словам, европейские страны ошибочно восприняли конфликт как свою войну, что и помешало мирному урегулированию.

Ранее Life.ru писал, что Европа активно готовится к конфликту с Россией. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны ЕС переводят экономику на военные рельсы и готовят население к вооружённой угрозе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

