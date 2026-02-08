В США предрекли падение правительства Кубы в 2026 году

Правящий на Кубе коммунистический режим может пасть в 2026 году в результате действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей кубинской эмигрантской общины во Флориде, которые утверждают, что получили соответствующие заверения от американских официальных лиц.