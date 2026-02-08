В США предрекли падение правительства Кубы в 2026 году

Правящий на Кубе коммунистический режим может пасть в 2026 году в результате действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей кубинской эмигрантской общины во Флориде, которые утверждают, что получили соответствующие заверения от американских официальных лиц.
Лидер эмигрантов Марсель Фелипе заявил, что администрация США приняла решение освободить Кубу до конца 2026 года и что план уже приведён в исполнение.
Газета отмечает, что новые американские санкции лишили Гавану поставок нефти из Мексики, а задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро отрезало Кубу от ещё одного ключевого источника энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что Россия окажет Кубе помощь из-за сложностей с нефтью.
