Сийярто сказал, чем Венгрия отличается от других стран ЕС

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что Будапешт не поставлял Киеву оружия.

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что Будапешт не поставлял Киеву оружия. Венгрия, по слвоам Сийярто, стала единственной страной Европейского союза, не вооружавшей Украину.

Как заявил Сийярто, власти Венгрии считают, что поставки оружия затягивают конфликт, который необходимо урегулировать.

Министр сказал, что Венгрии удалось не дать втянуть страну в конфликт, что помогло «укрепить государство даже в период кризиса».

Российские политические деятели также неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву способны затянуть конфликт, но не помешают России добиться целей СВО.

Читайте материал «Франция договорилась с Украиной о совместной разработке БПЛА и других технологий».

