Лавров заявил о «полноценном военном ответе» России в случае нападения Европы

Если Европа нападет на РФ, то получит «полноценный военный ответ». Об этом сказал в воскресенье, 8 февраля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что РФ ведет спецоперацию на Украине и «ни на какую Европу» «не намерена нападать». По его словам, «нам это совершенно ни к чему».

— Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Россию, то, как российский президент Владимир Путин сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на данный счет, — заявил Лавров в интервью каналу НТВ.

Планы Североатлантического альянса начать войну с РФ за 72 часа в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня на Украине являются показательным бредом. Об этом 5 февраля высказался Сергей Лавров.

Он прокомментировал статью издания Financial Times, где сказано, что РФ будут предложены «гарантии безопасности» Украине в виде ультиматума.

