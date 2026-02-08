Если Европа нападет на РФ, то получит «полноценный военный ответ». Об этом сказал в воскресенье, 8 февраля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что РФ ведет спецоперацию на Украине и «ни на какую Европу» «не намерена нападать». По его словам, «нам это совершенно ни к чему».
— Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Россию, то, как российский президент Владимир Путин сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на данный счет, — заявил Лавров в интервью каналу НТВ.
Планы Североатлантического альянса начать войну с РФ за 72 часа в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня на Украине являются показательным бредом. Об этом 5 февраля высказался Сергей Лавров.
Он прокомментировал статью издания Financial Times, где сказано, что РФ будут предложены «гарантии безопасности» Украине в виде ультиматума.