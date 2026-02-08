Лавров заявил о «полноценном военном ответе» России в случае нападения Европы

— Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Россию, то, как российский президент Владимир Путин сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на данный счет, — заявил Лавров в интервью каналу НТВ.