Лавров прокомментировал «русский след» в деле Эпштейна словами Высоцкого

«Там пытаются искать какие-то “русские следы” во всей этой куче. Как пел Высоцкий: “Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке”», — сказал глава МИД в интервью НТВ (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что дело Эпштейна обнажило лицо западных стран.
В конце января Минюст США опубликовал часть материалов из дела Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Всего было обнародовано более 3,5 млн файлов. Утверждения о связях Эпштейна и российских спецслужб пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез.