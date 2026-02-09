Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров прокомментировал «русский след» в деле Эпштейна словами Высоцкого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются российские чиновники и бизнесмены. Глава МИД ответил строчкой из зарисовки «Письма к другу» поэта и исполнителя Владимира Высоцкого.

Источник: Reuters

«Там пытаются искать какие-то “русские следы” во всей этой куче. Как пел Высоцкий: “Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке”», — сказал глава МИД в интервью НТВ (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что дело Эпштейна обнажило лицо западных стран.

В конце января Минюст США опубликовал часть материалов из дела Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Всего было обнародовано более 3,5 млн файлов. Утверждения о связях Эпштейна и российских спецслужб пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше