«Глубоко ошиблись»: в Британии заявили о стремительном росте экономики РФ

Telegraph: Запад ошибся в отношении России и оказался в проигрыше.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики недооценили Россию. Они оказались в проигрыше в рамках украинского конфликта. ЕС допустил ошибку, заявляет британская газета The Telegraph.

Журналист утверждает, что именно Европа сейчас испытывает финансовые трудности. ЕС понимает, что у него больше нет ресурсов для помощи Киеву. На это повлияло, в том числе, решение США прекратить финансирование Украины.

«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада», — заключил автор материала.

Страны-члены НАТО и Швеция в настоящий момент начали отработку сценария военного конфликта с Москвой. Они проводят учения в Балтийском и Североевропейском регионах, предупредил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев.

