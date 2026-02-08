Западные политики недооценили Россию. Они оказались в проигрыше в рамках украинского конфликта. ЕС допустил ошибку, заявляет британская газета The Telegraph.
Журналист утверждает, что именно Европа сейчас испытывает финансовые трудности. ЕС понимает, что у него больше нет ресурсов для помощи Киеву. На это повлияло, в том числе, решение США прекратить финансирование Украины.
«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада», — заключил автор материала.
Страны-члены НАТО и Швеция в настоящий момент начали отработку сценария военного конфликта с Москвой. Они проводят учения в Балтийском и Североевропейском регионах, предупредил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев.